Fußball : Fortunas U19 eilt von Sieg zu Sieg

Nach einem 3:1 gegen Viktoria Köln sind die Rot-Weißen Dritter in der Bundesliga.

(sor) Die U19-Jugend von Fortuna Düsseldorf bleibt in der A-Junioren-Fußball-Bundesliga weiter in der Erfolgsspur und dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Gegen Viktoria Köln gelang der Mannschaft von Coach Sinisa Suker mit dem 3:1 (1:1) schon der vierte Saisonsieg im sechsten Spiel. Elmin Heric steuerte schon früh die Führung bei (5.), die Gäste mit dem Pausenpfiff durch Robin Bird ausgleichen konnten. In der zweiten Halbzeit stellte Burak Yasin Yesilay (71., 85.) den Erfolg des Tabellendritten dann per Doppelschlag sicher.