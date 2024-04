Fußball Fortunas Junioren kassieren späte Gegentore

Sie hatten den Spitzenreiter schon am Schlafittchen gepackt. Am Ende ist Fortunas U19 die Ausnahmemannschaft von Borussia Dortmund aber doch noch entwischt. In der Fußball-Bundesliga der A-Junioren ist Fortunas Nachwuchs am Samstagvormittag nur knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen den souveränen Tabellenführer, der bereits vor dem Anpfiff und damit fünf Spieltage vor Saisonschluss als Meister der West-Staffel feststand, musste sich die Mannschaft von Engin Vural denkbar knapp mit 1:2 geschlagen geben.