Jugendfußball : Fortunas U16 mit der Glücksgöttin im Bunde

Simon Büchte traf für die Düsseldorfer im ersten Stadtderby der B-Junioren-Niederrheinliga in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg.

(sor) Die SG Unterrath hat in einem wahren Krimi den zweiten Sieg in der B-Junioren-Bundesliga verpasst. Das Nachholspiel gegen Alemannia Aachen endete nach zwei Strafstößen in der Nachspielzeit 3:3 (2:0). Dabei hatten Younes Derbali (26.) und Maciej Jan Herod (32., Elfmeter) für eine scheinbar beruhigende 2:0-Halbzeitführung gesorgt, die die Alemannia in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte per Doppelpack von Justin Urrigshardt (43., 49.) wettmachte. Dann kam es zum dramatischen Ende nach einer kurzen Gewitterunterbrechung: Zunächst brachte Jeremy Celal Aydogan die SGU per Strafstoß wieder in Front (80.+15), dann konterte Jelle Zupancic (80.+20) ebenfalls vom Punkt.