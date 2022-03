Fußball : U19 vor den Wochen der Wahrheit

Nils Gatzke freut sich über seinen Treffer gegen RW Essen. Foto: Ja/Benefoto

Düsseldorf Fortunas A-Junioren können in den kommenden Wochen gegen die direkten Konkurrenten den Klassenerhalt in der Bundesliga klarmachen. Gegen Rot-Weiss Essen agierten sie zuletzt unglücklich, kassierten in der 89. Minuten den 1:1-Ausgleich.

Von Marcus Giesenfeld

Am Ende fehlten nur wenige Minuten. Fortunas U19-Fußballer standen in der Junioren-Bundesliga am Sonntag ganz dicht vor dem dritten Sieg in Folge. Gegen das Überraschungsteam von Rot-Weiss Essen lag der Nachwuchs vom Flinger Broich im Paul-Janes-Stadion bis kurz vor dem Abpfiff mit 1:0 in Führung, ehe die Gäste aus dem Ruhrgebiet per Foulelfmeter doch noch zum 1:1-Ausgleich kamen (89.).

„Es ist ärgerlich, wenn man so spät noch das Gegentor kassiert. Wir haben nach der Pause aber auch nur noch wenig Entlastung gehabt. Von daher geht die Punkteteilung schon in Ordnung“, sagte Benjamin Skalnik nach der Partie. Der 37-Jährige, normalerweise Co-Trainer, trug gemeinsam mit Ex-Profi Robert „Pico“ Niestroj bereits zum vierten Mal in dieser Saison die Verantwortung in einem Pflichtspiel, da sich Cheftrainer Sinisa Suker zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert hatte. Skalnik sah einen ordentlichen Beginn seiner Mannschaft, die Mitte des ersten Abschnitts in Führung ging. „Das war eine tolle Pressingaktion“, lobte Skalnik das forsche Anlaufverhalten von Nils Gatzke und Ephraim Kalonji. Der so unter Druck gesetzte Essener Keeper Lion Sombetzki schenkte das Spielgerät her und servierte Gatzke den Führungstreffer auf dem Silbertablett (22.).

Info Fortunas A-Junioren im Heimspiel gegen Bochum Samstag, 12. März, 11 Uhr

Fortuna U19 - VfL Bochum Sonntag, 3. April, 11 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna U19 (Stadion Niederrhein) Sonntag, 10. April, 13 Uhr

Fortuna U19 - SC Paderborn Samstag, 23. April, 13 Uhr

Fortuna Köln - Fortuna U19 (Bezirkssportanlage Bocklemünd)

RWE steckte den Rückschlag aber gut weg und demonstrierte mit zunehmender Dauer, dass der fünfte Tabellenplatz, den die Mannschaft von Vincent Wagner inne hat, beileibe kein Zufall ist. „Essen hat eine sehr reife Mannschaft, die schon Herrenfußball spielt“, lobte Skalnik das druckvolle Spiel des Gegners, der dann aber auch ein wenig Glück brauchte, um noch zum Ausgleich zu kommen. Skalnik jedenfalls wertete den Elfmeterpfiff nach einem Klärungsversuch von Abwehrspieler Jubel Mba Tibah Ticha als „zumindest fragwürdig“. Wie dem auch sei. Mit der Punkteteilung konnten am Ende des Tages auch die Hausherren gut leben.

Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat sich die Fortuna ein kleines Zwei-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge erspielt und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Dieses findet am kommenden Sonntag gegen den VfL Bochum statt. Nach der daran anschließenden dreiwöchigen Pause folgen für die Suker-Elf die „Wochen der Wahrheit“ mit Spielen gegen die direkten Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen, SC Paderborn und Fortuna Köln. In diesen Partien können und müssen dann endgültig die Weichen in Richtung Klassenerhalt gestellt werden.

Immer dünner wird die Luft im Abstiegskampf hingegen für die U17 der SG Unterrath. Die Elf von Niklas Leven zog sich bei der 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach zwar achtbar aus der Affäre, hat bei noch vier ausstehenden Spielen aber schon fünf Zähler Rückstand auf das retttende Ufer. Enttäuschend war das Bild, das die A-Jugend der SG Unterrath in der Niederrheinliga bei der 0:3-Niederlage beim VfR Fischeln abgab. Neben dem Spiel verlor die SGU auch zwei Akteure durch Platzverweise.