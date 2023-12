Dritte Handball-Liga Fortunas Handballerinnen unter Zugzwang

Gegen das Team aus der Nähe von Gießen gewannen die Gäste im Hinspiel mit 21:20 hauchdünn, während es in den übrigen Begegnungen teilweise deftige Niederlagen gab. Dabei haperte es bei den Rot-Weißen keineswegs am Spielerischen. So stand man in der Deckung ordentlich und erarbeitete sich vorne gute Möglichkeiten. Beim Abschluss jedoch spielten die Nerven nicht mit. Die Verunsicherung wuchs von Niederlage zu Niederlage.