Handball : Ernüchterung nach furiosem Start

Analyse In der 3. Liga sind Fortunas Handballerinnen nach erfolgreichem Beginn auf Sinkflug und nur einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. An den ausstehenden drei Spieltagen des Jahres können sie nachweisen, dass sie ligatauglich sind.

(hinz) Mit 5:1 Punkten legten die Handballerinnen der Fortuna als Aufsteiger in die dritte Liga einen furiosen Saisonstart hin. Aus den nächsten fünf Spielen kamen dann jedoch nur noch zwei weitere Zähler hinzu. In der ausgesprochen ausgeglichenen Liga sind die Schützlinge von Trainerin Ina Mollidor deshalb aktuell nur noch einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. An den noch ausstehenden drei Spieltagen vor Weihnachten, die zugleich das Ende der Hinrunde markieren, haben sie es jedoch selbst in der Hand, nachzuweisen, dass sie wirklich in der höheren Spielklasse angekommen sind. Schlag auf Schlag geht es gegen den 1. FSV Mainz II, die SFN Vechta und den TVE Nethpen, die momentan alle hinter der Fortuna platziert sind. Mit drei Erfolgen könnten sich die Rot-Weißen also bereits vor dem Heiligen Abend selbst bescheren und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt tun.