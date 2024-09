Die Düsseldorfer verlieren 2:8 und Hallensprecher Effing. Bittere Pillen für Fortunas Futsaler

Anstatt dem Futsal wird sich Effing in wenigen Wochen beruflich einer Trendsport-Art widmen. Für einen niederländischen Konzern soll der Vertriebsexperte hierzulande Padel-Tennishallen groß machen. Ähnliche Projekte hat der Sportbegeisterte bereits begleitet. Die Vorfreude ist also groß. Ebenso groß war aber die Trauer, dass der gemeinsame Weg mit der Fortuna nun zunächst einmal vorbei ist. „Wir haben in den fünf Jahren viel zusammen erlebt und auch einige Erfolge feiern dürfen“, blickt Effing zurück. Die Dankbarkeit für die geleistete Arbeit bekam das bisherige „Mädchen für alles“ bei den Heimspielen der Fortuna am Samstag noch einmal entgegen gebracht. Nicht nur der sportliche Leiter Lucas Stavenhagen traf da die richtigen Worte. „Auch jeder einzelne Spieler und die Security-Mitarbeiter haben sich peersönlich bei mir verabschiedet. Das war schon sehr emotional“, gesteht Effing. Der Abend wäre rundum perfekt gewesen, wenn es auch sportliche etwas zu feiern gegeben hätte. Doch da spielten die Gäste aus Hamburg nicht mit. Zwar ging die Fortuna durch das vielleicht schnellste Tor in der Futsal-Bundesliga-Geschichte von Marco Hudacek mit 1:0 in Führung (1.). Doch danach spielte im Prinzip nur noch der HSV, der eindrucksvoll zeigte, dass er in dieser Saison bei der Vergabe des Meistertitels wohl ein gewichtiges Wort mitsprechen darf. Während bei der Fortuna mit einer neu formierten Mannschaft, die in dieser Form selten zusammen trainiert hat, noch vieles nach Stückwerk aussah, wirkten die Aktionen des HSV eingespielt und durchdacht. „Der Hamburger SV ist uns in den Strukturen nicht nur einen Schritt voraus“, sagt Heinz-Peter Effing. Nach Ansicht des Futsal-Kenners steht die Fortuna in dieser Saison vor einer großen Aufgabe. „Wenn ich mir die Qualität der Aufsteiger anschaue, dann wird es schwer wie nie, die Klasse zu halten“, glaubt Effing. Er selbst wird seinem Klub am kommenden Samstag im rheinischen Derby bei den Futsal Panthers Köln noch einmal als Fan die Daumen drücken. Danach muss die Fortuna erst einmal ohne ihn auskommen.