Futsal Das Selbstbewusstsein ist riesig

Wenn nicht jetzt, wann dann? In der Futsal-Bundesliga nimmt die Fortuna am Samstag (Anpfiff: 18 Uhr) einen neuen Anlauf, um ihren Angstgegner zu bezwingen. Und die Chancen stehen gut, dass die Mannschaft von Shahin Rassi gegen den MCH Futsal Club Bielefeld in eigener Halle die volle Punktzahl einfährt. Denn nach acht Punkten aus den letzten vier Spielen und mit dem höchsten Bundesliga-Sieg in der eigenen Vereinshistorie im Rücken - vor der Ligapause gab es einen 8:1-Kantersieg über den FC St. Pauli, ist das Selbstvertrauen groß. Da sollten auch drei Zähler gegen die punktgleichen Gäste aus Bielefeld im Bereich des Möglichen liegen.