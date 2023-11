Futsal Rekordsieg für Fortunas Futsaler

Der Hamburger Kiez war für Fortunas Futsaler am vergangenen Wochenende definitiv eine Reise wert. Dabei war der Anlass für die Reise in den hohen Norden kein Vergnügen. In der Futsal-Bundesliga ging es bei Schlusslicht FC St. Pauli um nicht weniger als drei fest einkalkulierte Punkte. Und die Mannschaft von Shahin Rassi löste ihre Pflichtaufgabe mit Bravour. Mit dem 8:1-Erfolg in der Sporthalle an der Kerschensteinerstraße stellte die Fortuna zugleich einen neuen, vereinsinternen Rekord auf. Noch nie zuvor hatte sie im Futsal-Oberhaus ein Spiel mit sieben Toren Differenz für sich entscheiden können. Der Lohn für die seit nunmehr vier Partien ungeschlagenen Flingeraner drückte sich dann auch gleich in der Tabelle aus. Dort kletterte die Fortuna auf Rang sechs - so gut stand sie in dieser Saison bislang noch nicht da. „Das war ein extrem wichtiger SIeg für uns“, sagte Shain Rassi nach der Partie und stellte seinem Team ein ordentliches Zeugnis aus. „Die Jungs haben wirklich einen guten Job gemacht.“ Das traf vor allen Dingen auf die zweite Spielhälfte zu, in denen die Gäste ihre Überlegenheit auch endlich in reichlich Tore ummünzten. „Dass wir zur Pause nur 2:0 vorne lagen, war eigentlich unfassbar“, meinte Rassi und kritisierte seine Mannschaft damit indirekt für den betriebenen Chancenwucher. Ausgerechnet Neuzugang Lukas Besslich mit seinem ersten Bundesligator überhaupt holte für sein Team die Kastanien aus dem Feuer (5.), bevor Routinier Ramiz Chovdarov noch vor der Pause nachlegte (19.).