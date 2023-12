Jugendfußball Fortunas Junioren mit Sieg und Remis in der Bundesliga

In der B-Junioren-Bundesliga brachte Fortunas U17 einen 3:1-Heimsieg über den VfB Waltrop über die Ziellinie. „Auf dem engen Kunstrasenplatz hat sich gegen einen zweikampfstarken Gegner das Spiel entwickelt, was ich erwartet hatte“, so Fortunas Trainer Sinisa Suker. Seine Mannschaft nahm von Beginn an den Kampf an, ging durch Anas Slimani früh in Front (5.) und legte durch einen von Joshua Nwafor verwandelten Strafstoß kurz nach der Pause zum 2:0 nach (50.). Entschieden war die Partie damit aber noch nicht. Nach dem Waltroper Anschlusstreffer (60.) dauerte es bis weit in die Nachspielzeit hinein, ehe der eingewechselte Mats Kurze für das erlösende 3:1 sorgte.