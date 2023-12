Handball Fortunas A-Jugend trifft das Schalker Tor nicht

Gut gespielt, aber nichts gewonnen hat Fortunas U19 Sonntagmittag im Heimspiel der A-Junioren Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Wie schon bei den Niederlagen gegen Bayer 04 Leverkusen (0:3) und den 1. FC Köln (0:1) war die Mannschaft von Florian Elsche auch gegen die „Knappen“ keinesfalls die schlechtere Mannschaft, stand am Ende aber dennoch wieder mit leeren Händen da. „Man muss so ehrlich sein und sagen, dass es schlussendlich dann auch eine Frage der Qualität ist. Die Teams wie Leverkusen, Köln oder Schalke haben halt die individuelle Klasse, mit der sie solche Spiele für sich entscheiden“, resümierte Fortunas frustrierter Interimstrainer nach der Partie. Diesmal war es der im Sommer aus Leverkusen zu S04 gekommene Zaid Tchibara, der die Partie im Alleingang entschied (42., 70., 86.). Tchibaras 1:0 war der erste nennenswerte Torschuss der Gäste. Auf der anderen Seite vermochte es die Fortuna nicht, ihre spielerischen Vorteile in Zählbares umzumünzen. „Das Geschehen hat sich zu 95 Prozent in der Schalker Hälfte abgespielt. Aber wir hätten wahrscheinlich noch drei Stunden spielen können und kein Tor gemacht“, sagte Elsche. Dass Torjäger Mechak Tito beim Stand von 0:1 noch einen Elfmeter verschoss, passte genau ins Bild.