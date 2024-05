Fortunas A-Jugend ohne Glück auf Schalke Bittere Niederlage

Für Fortunas U19-Fußballer endete die Saison in der A-Junioren Bundesliga am Sonntagvormittag auf besonders bittere Art und Weise. Beim FC Schalke 04 wähnte die Elf von Engin Vural zum Abschluss noch einmal einen Punkt in ihren Händen. Doch der kurz vor Schluss per Strafstoß von Mechak Quiala Tito erzielte 2:2-Ausgleich (85.) hielt nicht lange. Mehr oder weniger im Gegenzug erzielten die „Knappen“ sehr zum Unverständnis von Engin Vural tatsächlich noch den 3:2-Siegtreffer. „Wenn man auf Schalke zwei Tore schießt, muss das reichen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Dass wir nach dem späten Ausgleich noch ein Gegentor kassieren, ist schlichtweg naiv“, meinte der Fußballlehrer. Seine Elf, die in Gelsenkirchen durch Ronay Arabaci (6.) früh in Führung gegangen war, beendet die letzte Bundesliga-Spielzeit auf dem zehnten Tabellenplatz. Im Niederrheinpokal kämpft der Nachwuchs vom Flinger Broich noch um einen Titel. Auf dem Weg ins Endspiel muss die Fortuna am kommenden Samstag zunächst noch den starken Niederrheinliga-Spitzenreiter TSV Meerbusch aus dem Weg räumen.