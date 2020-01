Dritte Handball-Liga : Fortuna verpflichtet „echten Kracher“

Düsseldorf Anna Bergschneider verstärkt ab sofort die Drittliga-Handballerinnen.

In Eileen Neumann und Leonie Berger verfügt der Handball-Drittligist Fortuna zwar über zwei starke Rückraumspielerinnen im Kader, die verletzungsbedingt in dieser Spielzeit jedoch nur für Kurzeinsätze in Frage kamen. Deshalb hat der abstiegsbedrohte Aufsteiger in der Weihnachtspause personell nachgelegt und vom Zweitligisten HSV Solingen-Gräfrath Anna Bergschneider verpflichtet. Im rechten Rückraum soll die 22-jährige Linkshänderin für die zum Klassenerhalt notwendigen Tore sorgen. Fortunas Co-Trainer Klaus Allnoch ist vom Zugang schon jetzt begeistert: „Anna ist ein ähnlicher, großgewachsener Spielerinnentyp wie Eileen und Leonie es sind – und für unsere Liga ein echter Kracher.“