Futsal Futsaler kommen unter die Räder

Nach einer derartigen Abfuhr hatte es zumindest zu Beginn des Spiels vor knapp 100 Zuschauern auch gar nicht ausgesehen. Die erste Chance der Partie besaßen sogar die Gäste in Person von Aleksandr Tsymbal. Damit hatte die Fortuna dann aber zunächst auch schon ihr Pulver verschossen. Mit der Euphorie eines Aufsteigers entfachten die schon am ersten Spieltag siegreichen Gastgeber schnell mit hohem Pressing gehörigen Druck. „Wir konnten uns spielerisch nicht befreien, so dass sich das Geschehen fast nur in unserer Hälfte abgespielt hat“, monierte Shahin Rassi. Immerhin gelang es den Flingeranern noch eine Viertelstunde lang, Schaden abzuwehren. Dann klingelte es aber gleich zweimal im Gäste-Tor. Innerhalb von rund 30 Sekunden zog Liria auf 2:0 davon, wobei das zweite Gegentor (17.) aus einem ärgerlichen Ballverlust im Spielaufbau resultierte.