Lokalsport: Fortuna sucht einen neuen Trikotsponsor

Nach nur einer Saison endet die Partnerschaft zwischen Bundesliga-Aufsteiger Fortuna und seinem Trikotsponsor Orthomol. Der Verein habe sich mit dem pharmazeutischen Unternehmen nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können, teilte Fortuna am Mittwochnachmittag mit.

"Wir bedauern es, dass sich Orthomol zurückzieht", erklärte Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer, "aber wir akzeptieren die Entscheidung. Zusammen haben wir eine erfolgreiche Zeit erlebt, die mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga gekrönt wurde. Wir bedanken uns bei Geschäftsführer Nils Glagau und seinen Mitarbeitern für die tolle Zusammenarbeit."

Ungewöhnlich ist die Formulierung, die der Verein in der Unterzeile seiner Mitteilung gewählt hat. "Pharmaunternehmen lehnt Fortuna-Angebot ab", heißt es darin. Im Falle Fortunas dürfte dabei der Aufstieg die entscheidende Rolle spielen. Im vergangenen Sommer war die Langenfelder Firma in die Bresche gesprungen, als Fortunas damaliger Trikotpartner Otelo nach fünf Jahren sein Engagement beendete. Orthomol zahlte für die Aufstiegssaison eine Million Euro - doch die Brust eines Erstligisten wird rund für das Dreifache gehandelt. Damit gelangt der Hersteller gesundheitsfördernder Präparate trotz des beiderseitigen Wunschs nach Fortsetzung der Zusammenarbeit an seine Grenzen.