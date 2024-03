Futsal Futsaler unterliegen Angstgegner

Die Fortuna hatte sich ohne zwei ihrer Topkräfte auf den Weg zum vorletzten Spiel der regulären Saison nach Ostwestfalen gemacht. Denn neben den zurück in die Heimat gekehrten Kroaten Ante Danicic musste Shahin Rassi auch auf den gesperrten Ramiz Chovdarov verzichten. Das war für die Gäste, die das Ticket für die Play-Offs genau wieder MCH bereits sicher hatten, aber kein Grund, sich klein zu machen. Die Rot-Weißen begegneten den mit zahlreichen Nationalspielern gespickten Hausherren von Beginn an selbstbewusst und legten im ersten Abschnitt durch Marko Hudacek (5) auch sofort vor. Shahin Rassi war in den ersten 20 Minuten vor allen Dingen mit der Defensivarbeit seines Teams zufrieden, was auch an zwei Neuzugängen lag. Neben dem extrem motivierten Ljubic deutete auch der formverbesserte Emir Bunar erstmals seine Qualitäten an. Allerdings konnten auch die beiden Routiniers nicht verhindern, dass das Spiel nach der Pause ziemlich wild wurde.