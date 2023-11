Fortunas B-Juniorinnen empfangen Tusa Duell um Vormachtstellung im Düsseldorfer Mädchenfußball

Als Tabellendritter der Niederrheinliga mischt die Fortuna in dieser Saison im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga mit. Genau dort will Tusa mit der U17 als Aufsteiger auch bleiben. Nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum vom vergangenen Samstag belegt die Elf von Marcus Italiani mit vier Punkten den zehnten Rang. Das Saisonziel, ein einstelliger Tabellenplatz, ist greifbar nahe. Italiani selbst wird die Partie am nächsten Samstag trotz großer Vorfreude aus privaten Gründen verpassen. Doch einige Spielerinnen aus seinem U17-Kader, die vom Alter her noch für die U16 spielberechtigt sind, wird er für das Prestigeduell abstellen. Denn gegen die Fortuna geht es nicht nur um den Einzug in das Kreispokalendspiel, sondern auch um die lokale Vorherrschaft.