Fußball : Fortunas U19 verliert Topspiel gegen Köln

U19 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 25.08.2019 Trainer Sinisa Suker (F95) ärgert sich über eine vergebene Chance seiner Mannschaft. DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO © HORSTMUELLER GmbH / Schröder, Postfach 103862, 40029 D-dorf, Tel. 0211/ 359220, mail: foto-horstmueller@t-online.de, web: foto-horstmueller.de Pbk. Kln. Kto.126135-503, BLZ 37010050 , copyright nur für journalistische Zwecke ! Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH / Schröder