Fortunas U19 geht mit 0:6 unter. Schwarz-Gelbe Demütigung

Engin Vural war nach dem Abpfiff der Partie gegen Borussia Dortmund bemüht, die Dinge richtig einzuordnen. „Wir haben gegen Schalke einen sehr guten Tag erwischt und am Ende auch verdient gewonnen. In dieser Partie lief vieles für uns, was dann gegen den BVB nicht mehr der Fall war. Zudem ist Dortmund auch noch einmal eine ganz andere Kragenweite“, führte der Fußballlehrer an.