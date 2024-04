Niederlagenserie in der A-Jugend-Bundesliga Fortunas U19 geht die Luft aus

In der A-Junioren-Fußball-Bundesliga scheint Fortunas U19 auf der Zielgeraden der Saison ein wenig die Luft auszugehen. Am drittletzten Spieltag kassierte die Elf von Engin Vural zu Hause gegen den 1.FC Köln die dritte Niederlage in Serie. Nach dem 0:2 gegen die „Geißböcke“ wartet Fortunas Nachwuchs in der höchsten deutsche Jugendspielklasse, die zur neuen Saison von der DFB Nachwuchsliga abgelöst wird, nun schon seit acht Partien auf einen Sieg. „Das war heute die schlechteste Leistung der letzten Wochen“, kommentierte Engin Vural den schwachen Auftritt seines Teams, dass ausgerechnet durch einen Treffer des ehemaligen Fortunen Julian Pauli (14.) früh auf die Verliererstraße geriet. Der mit zwei U17-Weltmeister angetretene FC ließ danach nichts mehr anbrennen und tütete den verdienten Sieg mit dem zweiten Tor nach gut einer Stunde vorzeitig ein (62.).