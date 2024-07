Fortuna gehört zur neuen DFB-Nachwuchsliga U19 trifft am ersten Spieltag auf Schalke 04

Bei Fortunas U17, die am 11. August beim VfL Bochum ihre Premiere in der DFB-Nachwuchsliga feiert, sitzt der prominenteste Zugang auf der Trainerbank. Mit Ex-Profi Kai Schwertfeger bekommt Cheftrainer Sinisa Suker einen im Verein bestens bekannten Assistenten an die Seite gestellt. Beim spielenden Personal vertraut die Fortuna vorwiegend auf die eigenen Reihen. Zu Julian Bamberg, der schon im letzten Jahr in der U17 im Tor stand, gesellen sich 18 Spieler aus der eigenen U16, zwei Talente aus der U15 und der vom SC West-Köln gekommene Mittelfeldspieler Luke Drösser. „Wir hatten in der letzten Saison eine starke U15 und eine U16, die es ebenfalls sehr gut gemacht hat. Von daher bestand kein großer Handlungsbedarf“, erklärte Sinisa Suker, der nach einer zweiwöchigen Pause zu Wochenbeginn wieder das Training mit seinen Schützlingen aufgenommen hat. Die Generalprobe vor dem Ligastart bestreitet die U17 am 6. August zu Hause gegen den polnischen Nachwuchs von Gornik Zabrze.