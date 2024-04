Fußball Fortunas U19 prüft den Tabellenführer

Wer ein paar Fußballprofis von morgen in Aktion sehen möchte, der dürfte am Samstagmorgen am Flinger Broich richtig aufgehoben sein. Mit Borussia Dortmund empfängt Fortunas U19 dort das derzeitige Ausnahmeteam der A-Junioren-Bundesliga West. Bereits fünf Spieltage vor Ende der regulären Saison hat sich der in schwarz-gelben Trikots gekleidete Nachwuchs aus Dortmund die Meisterschaft in der stark besetzten West-Staffel und damit einen Platz für das Halbfinale um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft gesichert. Die Dominanz die der BVB im Prinzip schon seit Jahren in dieser Altersklasse ausstrahlt, darf angesichts der Masse an Toptalenten, die der Klub aus dem In- und Ausland akquiriert nicht überraschen.