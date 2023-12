Junioren-Fußball in Düsseldorf Fortunas U19 muss für Heimspiel umziehen

Für Fortunas Interimstrainer Florian Elsche stellt der erneute Umzug kein Problem dar. „Die Jungs wollten unbedingt spielen, egal auf welchem Untergrund“, so der 38-Jährige. Unter der Regie von Elsche holte die Fortuna bislang sechs von möglichen zwölf Punkten und zeigte sich zuletzt in guter Verfassung. „Die Jungs gehen mit breiter Brust ins Spiel , was aber auch nötig ist. Denn wir brauchen eine Top-Leistung, um gegen Schalke zu bestehen“, so der Coach.