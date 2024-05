Nach 3:2-Sieg beim TSV Meerbusch Fortunas A-Jugend steht im Pokalfinale

Fortunas Trainer zeigte sich im Anschluss zufrieden und erleichtert. „Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gezeigt und hätten da in meinen Augen schon höher in Führung liegen können. Nach der Pause mussten wir dann zwischenzeitlich leiden, auch weil wir es nach dem 3:1 wieder verpasst haben, den Sack zuzumachen“, sagte Engin Vural. Matchwinner auf Seiten der Rot-Weißen war Angreifer Mechak Quiala Tito, der vor dem Seitenwechsel zunächst die Führung des TSV (12.) postwendend egalisierte und nach exakt einer Stunde auch das Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 erzielte. Dazwischen hatte Simon Vu den favorisierten Junioren-Bundesligisten erstmals in Führung gebracht (27.). Dass die Partie gegen den Spitzenreiter der Niederrheinliga, der kurz vor dem Aufstieg in die neu gegründete DFB Nachwuchsliga steht, kein Spaziergang werden würde, war der Fortuna von vorne herein klar. Daher überraschte es auch niemanden, dass sich die Gastgeber bis in die allerletzte Minute hinein nach Kräften wehrten und tief in der Nachspielzeit auch tatsächlich noch einmal zum Anschlusstreffer kamen.