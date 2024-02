Fußball Fortunas U17 besiegt den Deutschen Meister

Jener Dadou Mossi-Sezene hätte vom Alter her tags zuvor auch noch für Fortunas U17 gegen Arminia Bielefeld zum Einsatz kommen können. Doch auch ohne das beförderte Offensiv-Ass hielt die von Sinisa Suker trainierte U17 die Arminia, den aktuellen Deutschen Meister in dieser Altersklasse, mit 3:2 in Schach. Die knapp 100 Zuschauer am Flinger Broich sahen eine ereignisreiche Partie, in der die Fortuna zwischenzeitlich einen 1:0-Vorsprung (Anas Slimani, 30.) aus der Hand gab. „Die beiden Gegentore fielen quasi aus dem Nichts“, meinte Suker nach dem Schlusspfiff. Doch seine Schützlinge steckten den Doppelschock (57., 67.) gut weg und zeigten in der Schlussphase eine tolle Moral. Anas Slimani stellte mit seinem zweiten Tor an diesem Tag auf 2:2 (84.), ehe „Joker“ Mats Kurze zustach (88.). „Am Ende hätte das Ergebnis auch noch höher ausgehen können“, meinte Suker, dessen Team sich mit dem verdienten Sieg auf Rang neun vorarbeitete.