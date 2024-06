Niederrheinpokal der U15-Fußballer Fortunas U15 wird Pokalsieger

Zum Auftakt der Qualifikationsrunde für die Niederrheinliga hatte vor allem der BV 04 Grund zu Freude. Während die U19 dank zweier Doppelpacks von Ilias Seali (51., 57.) und Zuher Caylak (67., 73.) mit einem 4:0 über den SV Thomasstadt Kempen den ersten Schritt in Richtung Aufstieg machte, setzte sich die U17 in ihrem Auftaktspiel gegen den VfB Bottrop gleich mit 7:3 durch. „Das war ein Start nach Maß“, freute sich Trainer Hakan Simsek. Mikail Özcan (14.), Anando Petit (20.) und Taha Kocaaslan (43.) brachten die Derendorfer mit 3:0 in Führung, ehe es doch noch einmal spannend wurde. Wiederum Kocaaslan sorgte mit dem 4:2 (59.) für Beruhigung, ehe es Kerem Gül (66., 78.) und Mick Pfeifer (77.) zum Schluss deutlich machten. Auch die U17 der SG Unterrath steht nach einem 7:1 über Rhenania Hamborn vor der Rückkehr in die Niederrheinliga.