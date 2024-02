Handball Fortunas Frauen schöpfen neuen Mut

Dritte Liga, Frauen: Fortuna – 1. FC Köln 27:24 Durch den Sieg bleibt die Fortuna im dritten Spiel in Folge ungeschlagen und hat nun den Klassenerhalt wieder selbst in der Hand, da die vor ihr liegende HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler zwar einen Punkt mehr auf dem Konto hat, aber auch bereits ein Spiel mehr ausgetragen hat. Entsprechend groß war die Freude über den Sieg gegen den Tabellendritten aus Köln, auch bei den 300 Zuschauern. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Zur Pause lag die Fortuna mit 13:12 vorne, zog nach Wiederanpfiff auf 17:13 davon. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer starken Ina Federschmidt zwischen den Pfosten gaben die Rot-Weißen die Führung nicht mehr ab.



Verbandsliga: TV Angermund – TuS Lintorf II 28:29 Nachdem die Angermunder im Hinspiel noch mit 21:31 untergegangen waren, lieferten sie sich dieses Mal mit dem Nachbarn einen spannenden Vergleich. Mit 6:1 waren sie gut in die Partie gekommen, führten zur Pause 16:12. Nach dem Seitenwechsel drehte der TuS die Partie und lag in der 49. Minute mit 24:21 vorne. Vier Sekunden vor Ende erzielte dann Kevin Heldt den Angermunder Ausgleich (28:28), nachdem der TVA den siebten Feldspieler gebracht hatte. Doch mit der Schlusssirene traf Tim Seltmann noch ins leere Tor des TVA.



Verbandsliga: Cronenberger TG – Interaktiv II 23:21 In einem Spiel auf Augenhöhe kamen die Wuppertaler mit 6:4 ein wenig besser in die Begegnung. Auch nach einem Konter der Gäste auf 8:6 blieb der Vergleich bis zur Pause (12:11 für Interaktiv) weiter eng. Mit vier Treffern in Folge zum 18:15 holte sich die TG Mitte der zweiten Hälfte dann jedoch die Führung zurück. Interaktiv blieb bis in die Schlussphase (56. Minute 20:22) auf Tuchfühlung, stand sich dann jedoch mit zwei kassierten Zeitstrafen und einem vergebenen Siebenmeter selbst im Weg, während Cronenberg in den entscheidenden Situationen cleverer agierte.



Landesliga: TV Vorst – SG Unterrath 38:27 Von Beginn an eine klare Sache war das Spitzenspiel zwischen Vorst als Zweitem und der SGU auf Platz vier. Über 7:3 und 12:6 bauten die Gastgeber ihren Vorsprung bis zur Pause kontinuierlich bereits vorentscheidend auf 22:12 aus, da die Unterrather vorne wie hinten ihre Form suchten. Als dann Unterraths Trainer Chris Böcker die Deckung seiner Mannschaft umstellte und fortan den Vorster Andreas Broexkes kurz decken ließ, lief es deutlich besser, da die SGU in der Abwehr nun auch Selbstvertrauen für den Angriff tankte. Unterm Strich konnte man nun mithalten, den klaren Rückstand aber nicht mehr aufholen.

Landesliga: SV Wersten – HSV Überruhr II 28:27 Ohne Vincent Widera und Andreas Mailänder, ihren etatmäßigen Innenblock, fanden die Werstener in der Deckung keinen Zugriff auf den Tabellennachbarn und agierten im Angriff zudem zu statisch. Deshalb war die Essener Halbzeitführung mit 19:14 durchaus verdient. Nach dem Wiederanpfiff sogar mit sieben Toren (14:21) hinten, fingen sich die Gastgeber dann jedoch in der Abwehr, kämpften sich bis zum 24:24 Tor für Tor wieder heran und kippten in den letzten Minuten mit zwei Treffern in Folge zum 28:26 die Partie endgültig.



Landesliga: ETB SW Essen – Fortuna 34:26 Mit nur acht Feldspielern hielt die Fortuna beim Tabellenzweiten zunächst wacker mit (14. Minute 7:7). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zunächst nicht mit der offensiven 3:2:1-Deckung des ETB zu Recht und lagen schnell mit acht Treffern (14:22) hinten.



Landesliga: GW Werden – HSG Gerresheim 24:25 Wechselnde Führungen bestimmten die erste Hälfte der Begegnung, in der die Gerresheimer auf einen starken Gegner trafen, aber auch selbst vorne und hinten ein gutes Spiel zeigten. Die HSG setzte sich zu Beginn der Schlussphase durch einige einfache Tore auf 24:20 ab. Als die DJK Pascal Schmidt in Manndeckung nahm und kurz hintereinander Max Frohn und Max Marg nach Zeitstrafen zuschauen mussten, wurde es noch ein Mal spannend. Letztlich hielt HSG-Keeper Martin Kraut mit zwei Paraden aber den Sieg fest.