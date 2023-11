Handball Fortunas Handballer überrennen Vorletzten

Verbandsliga: Solinger TB – TV Angermund 25:19 Mit 2:0 und 5:4 waren die Angermunder beim Tabellenneunten gut ins Spiel gekommen. Als sie dann jedoch zehn Minuten lang das Solinger Tor nicht mehr trafen, kippte der Vergleich. Durch zehn Treffer in Folge zogen die Gastgeber auf 14:5 davon, obwohl TVA-Coach Ralf Knigge mit einer Auszeit vergeblich versuchte den Hebel wieder umzulegen. Nach dem Seitenwechsel (7:15) fingen sich die Gäste wieder und gewannen den zweiten Durchgang rein rechnerisch mit 12:10. Letztlich war der Rückstand jedoch zu groß, um die Begegnung noch zu kippen.



Verbandsliga: DJK VfR Mülheim Saarn – Interaktiv Düsseldorf-Ratingen II 28:25 Ohne selbst in Führung zu gehen, hatte Interaktiv über ein 2:2, 6:6 und 8:8 dem Sechsten mit einer stabilen Deckung Paroli geboten und auch vorne eine ordentliche Leistung gezeigt. Erst kurz vor der Pause konnten die Gastgeber mit 11:8 den ersten, ein wenig klareren Vorsprung herauswerfen. In der zweiten Halbzeit bewiesen die Gäste Moral und ließen sich nicht abschütteln (12:15, 17:18 und 21:23). Da sie jedoch vorne immer wieder den einen oder anderen Fehler einbauten, erfüllte sich aber die Hoffnung nicht, aus Mülheim etwas mitnehmen zu können.



Landesliga: HSG Mülheim/Styrum – HSG Gerresheim 31:26 Über ein 3:0 und 7:3 hatten sich die Gastgeber in der ersten Viertelstunde auf 10:5 abgesetzt, da die Gerresheimer mit ihrer 5:1-Deckungsformation zu wenig Zugriff auf den Mülheimer Angriff fanden. Nach einer Umstellung auf 6:0 lief es zwar besser, reichte aber nicht um die Partie zu drehen und die Mülheimer wirklich in Verlegenheit zu bringen. Hinzukamen zwei vergebene Siebenmeter, so dass die Fünf-Tore-Führung der Gastgeber zur Halbzeit (15:10) weiterhin Bestand hatte. Auch danach liefen die Gerresheimer ständig einem Rückstand hinterher. „Wir haben es vorne gut gelöst, es Mülheim hinten aber zu einfach gemacht. Wenn man so schlecht deckt, reicht es halt nicht zum Sieg“, erklärte Gerresheims Trainer Bernd Kretzer.



Landesliga: MTG Horst Essen II – SV Wersten 19:19 Ausgerechnet beim Tabellenletzten, der bis dahin keinen Punkt holen konnte, kamen die Gäste über ein Unentschieden nicht hinaus. Bereits nach zehn Minuten lagen die Werstener mit 1:6 hinten, obwohl zu diesem Zeitpunkt Torhüter Denis Seyfarth bereits zwei Siebenmeter abgewehrt hatte. Erst allmählich kamen die Gäste besser in den Tritt, verkürzten auf 11:12, bevor es mit 11:15 in die Halbzeit ging. Auch im zweiten Durchgang wurden beste Möglichkeiten liegengelassen, so dass erst in der 51. Minute mit 17:17 der erste Ausgleich und mit 19:18 die erste Führung gelang, bevor Essen fünf Sekunden vor dem Ende per Siebenmeter noch den ersten Saisonpunkt festhielt.



Landesliga: TV Ratingen – Fortuna 16:35 Nach einigen unglücklich kassierten Treffern lag die Fortuna beim Vorletzten zunächst mit 5:8 zurück. Anschließend machte der überragende Abwehrchef Jonathan Dressler, der zudem sieben Treffer vom Kreis erzielte, die Deckung dicht. Nun wurde die Fortuna dafür belohnt, dass sie geduldig weiterhin an ihrer spielerischen Linie festgehalten hatte. Mit einem 12:0-Lauf zum 17:8 wurde Ratingen förmlich überrannt. Auch nach dem Seitenwechsel (20:9) war der Torhunger nicht gestillt. So war spätestens in der 44. Minute mit 26:10 die Vorentscheidung gefallen. Fortunas Trainer Jörg Brandenburg wechselte nun munter durch, ohne dass der Sieg auch nur ansatzweise in Gefahr geriet.