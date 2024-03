Futsal Futsaler überraschen den Meister

Seine Freunde und Bekannten stimmte Marco Hudacek am Samstag schon einmal auf das ein, was nun kommt. „Nächste Woche beginnen die Play-Offs“, ließ der 27-Jährige seine Anhänger über Social Media wissen. Wer am Samstagabend zuvor das letzte Spiel der regulären Saison in der Futsal-Bundesliga zwischen Hudaceks Fortuna und dem amtierenden Deutschen Meister Jahn Regensburg live in der Halle an der Hansaallee verfolgte, der wusste aber auch so schon, was die Stunde geschlagen hat. Denn beim überraschend klaren 4:0-Sieg der Fortuna präsentierte sich Hudacek bereits in „Play-Off-Form“. Der Slowake steuerte nicht nur den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung bei, sondern wurde nach Spielschluss auch zum „Man of the Match“, also zum Spieler des Tages, gewählt.