Futsal Raus im Viertelfinale

Im Viertelfinale war Endstation. Wieder einmal. Fortunas Hallenfußballer haben es in ihrem dritten Jahr in der Futsal-Bundesliga nicht geschafft, den viel zitierten „nächsten Schritt“ zu gehen. Nach dem sie die reguläre Saison auf Platz acht abgeschlossen und damit auch den Klassenerhalt realisiert hatten, war der TSV Weilimdorf im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft dann mehr als eine Nummer zu groß. Nach der 0:7-Niederlage im ersten Spiel in Weilimdorf ging auch das Rückspiel in eigener Halle am Karsamstag deutlich verloren. Mit dem 0:4 in der Sporthalle des Comenius-Gymnasiums endete die Bundesliga-Spielzeit vorzeitig. Im Niederrheinpokal gibt es für die Flingeraner in den kommenden Wochen aber immerhin noch einen Pokal zu gewinnen.