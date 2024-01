Futsal Futsaler im Wechselbad der Gefühle

Auf dem Weg zum ersten „Dreier“ nach zuvor jahresübergreifend fünf Niederlagen am Stück musste Shahin Rassi am Samstag allerdings ein Wechselbad der Gefühle überstehen. Zu Spielbeginn wähnte sich Fortunas niederländischer Coach zunächst gar im völlig falschen Film. „Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben“, sagte Rassi und meinte damit die ersten 13 Spielminuten, in denen sein Team so furios begann und dennoch mit 1:4 hinten lag. „Wir hätten eigentlich schon 3:0 führen müssen, bevor Pars das 1:1 macht“, meinte Rassi. Die mangelhafte Chancenverwertung - nur Koya Yoshida konnte den starken Pars-Keeper Aykut Bayar gleich zu Beginn im Nachsetzen überwinden (1.) – sollte sich schnell rächen, nachdem die konterstarken und aggressiv zu Werke gehenden Gäste den Kniff raus hatten, wie sie den Spielfluss der Fortuna unterbinden konnten. Nach vier Gegentoren innerhalb von rund fünf Minuten blieb Shahin Rassi gar nichts anderes übrig, als eine Auszeit zu nehmen. Und in dieser fand der Niederländer ganz offensichtlich die richtigen Worte. Marco Hudacek und Ramiz Chovdarov per Freistoß brachten die Hoffnung mit einem Doppelschlag (18.) wieder zurück ins Spiel der Heimmannschaft, die somit aufrechten Ganges zur Halbzeitpause schreiten konnte. Dass Shahin Rassi sein Team dort noch einmal an die eigenen Comeback-Qualitäten erinnerte – schon in den beiden Partien zuvor fand die Fortuna nach einem 0:4-Pausenrückstand noch einmal zurück ins Spiel – verstand sich von selbst.