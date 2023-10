Futsal Futsaler haben vor dem Kellerduell Personalsorgen

(magi) In der Futsal-Bundesliga steht für die Fortuna am Samstag viel auf dem Spiel. „Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Trainer Shahin Rassi vor dem Auftritt in eigener Halle gegen den Stuttgarter FC. Warum das so ist, zeigt der Blick auf die Tabelle. Dort rangiert die Fortuna mit einem Zähler aus drei Partien knapp vor den Schwaben, die immer noch auf den ersten Punktgewinn warten. Nicht nur die Fortuna verlor vor dieser Saison eine Reihe von Stammspielern. Auch beim Deutschen Futsal-Meister des Jahres 2022 fand vor dieser Spielzeit ein größerer Umbruch statt. Stars wie Torjäger Amer Dzindic oder Torwart Miodrag Aksentijevic konnten nicht mehr gehalten und ganz offensichtlich nicht adäquat ersetzt werden. „Sie haben immer noch eine erfahrene Mannschaft beisammen, aber scheinbar nicht mehr die Qualität der letzten Jahre“, sagt Rassi, der personelle Sorgen hat: Mit Fedor Brack, Jakub Reznicek und Luigi D Alterio fallen drei potenzielle Stammkräfte aus. Fraglich ist zudem, in welcher Verfassung Ramiz Chovdarov bei Spielbeginn sein wird. Der Zugang aus Aserbaidschan, der in der Vorwoche mit zwei Treffern und einem Assist maßgeblich verantwortlich für den ersten Punktgewinn der Saison war, setzte unter der Woche angeschlagen mit dem Training aus. Umso wichtiger ist daher, dass Mert Sipahi auch an diesem Wochenende wieder die Strapazen auf sich nimmt und zum Spiel gegen seinen Ex-Verein nach Düsseldorf kommt. „Für ihn ist es ein besonderes Match“, so Rassi.