Futsal Fortunas Futsaler kommen in Sachsen unter die Räder

(magi) „Ja, ist denn heute schon Weihnachten?“ Das werden sich am Samstagnachmittag wohl die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthal gefragt haben, nachdem sie das Bundesliga-Heimspiel gegen die Fortuna klar mit 8:1 für sich entschieden hatten. HOT 05, wie der Klub aus Sachsen in Futsaler-Kreisen genannt wird, hatte sich nach dem knappen 2:1-Hinspielsieg in Düsseldorf vermutlich auf eine enge Auseinandersetzung gefasst gemacht. Letztlich geriet der Jahresabschluss für die Gastgeber aber zu einem lockeren Schaulaufen, wofür freilich auch die Mannschaft von Shahin Rassi mitverantwortlich war.