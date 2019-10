Handball : Fortunas Ultras unterstützen Handballerinnen

Düsseldorf Die Fans feuern nach der Fußball-Partie der Fortuna die Handball-Damen im Derby gegen den 1. FC Köln an.

Gleich doppelt gefordert sind am Samstag die Ultras der Fortuna. Nachdem die Fans in der Arena den Fußball-Bundesligisten im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 lautstark unterstützt haben, geht es für einen Teil von ihnen direkt weiter in die Sporthalle an der Graf-Recke-Straße. Dort will die Gruppierung ebenso stimmgewaltig den Handballerinnen des Vereins in der dritten Liga zum Sieg verhelfen. Schließlich empfängt das Team von Trainerin Ina Mollidor nicht irgendeinen Gegner, sondern den 1. FC Köln zum rheinischen Derby (19.30 Uhr).