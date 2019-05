Juniorenfußball-Bundesliga : Jens Langenekes Erfolgsserie dauert an

Trainer Jens Langeneke. Foto: Benefoto

Düsseldorf 1:1 beim VfL Bochum – Fortunas B-Junioren-Fußballer sind seit zehn Partien ungeschlagen. Die U15 der SG Unterrath träumt vom direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Sorgatz

Fortunas U17-Fußballer sind in der B-Junioren-Bundesliga zum zehnten Mal in Serie ungeschlagen geblieben. Mit dem 1:1 (0:0) beim VfL Bochum verpassten es die Schützlinge von Trainer Jens Langeneke aber, die Gastgeber vom fünften Tabellenplatz zu verdrängen. Niklas Harth (46.) hatte kurz nach der Pause für die Führung gesorgt, die Luis Hartwig aber wenig später (54.) wieder ausglich. Die SG Unterrath war spielfrei, kämpft aber am Dienstag (19.30 Uhr) zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach um den Einzug ins Niederrheinpokalfinale.

Die U15 der SG Unterrath darf weiter vom direkten Wiederaufstieg in die C-Junioren-Regionalliga träumen. Dank des Treffers von Osarumen Lawrence (46.) zum umkämpften 1:0 (0:0) beim Wuppertaler SV am letzten Spieltag sicherte sich die SGU mit einem Zähler Vorsprung auf den VfB 03 Hilden den Staffeltitel und spielt nun in Hin- und Rückspiel gegen Parallelsieger Rot-Weiß Oberhausen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Der BV 04 verabschiedete sich mit einem 0:4 (0:1) gegen Ratingen 04/19 Richtung Leistungsklasse.

In der C-Junioren-Regionalliga würde es für die Unterrather erstmals zum Duell mit der Fortuna kommen, die am Wochenende nach einem 0:1 (0:1) im Derby gegen Borussia Mönchengladbach auf Rang fünf abrutschte.

Besser erging es der U14 der Flingerner im Nachwuchs-Cup, wo mit dem 7:2 (3:1) bei Schlusslicht SC Paderborn 07 der zweite Sieg binnen fünf Tagen gelang. Platz vier ist den Rot-Weißen nicht mehr zu nehmen. Florian Rehm traf doppelt, dazu Dule Manushev, Jan-Simon Symalla, Fabian Deniz Sari, Kelven Frees und ein Paderborner per Eigentor.