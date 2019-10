Handball : Fortuna schenkt Kölsch aus und siegt

Düsseldorf Die Handballerinnen gewinnen das Derby mit 22:20 und kommen den Gästen entgegen.

Als tolerante Gastgeber präsentierten sich die Drittliga-Handballerinnen der Fortuna im rheinischen Derby. Für die durstigen Gästefans des 1. FC Köln stand sogar gekühltes Kölsch bereit. Bei diesem einen Entgegenkommen blieb es jedoch. Am Ende behielt das Team von Trainerin Ina Mollidor nach einer spannenden Partie mit 22:20 die Oberhand. In der Anfangsphase dominierten zwei starke Abwehrreihen die Partie. Entsprechend mager war die Torausbeute in der ausverkauften Sporthalle an der Graf-Recke-Straße. So stand es nach 17 Minuten erst 3:3. Danach blieb es bei wechselnden Führungen. Erst kurz vor der Pause konnten sich die Gäste zum ersten Mal ein wenig deutlicher auf 11:8 absetzen. Nach zwei Zeitstrafen für Köln war die Fortuna zur Halbzeit aber wieder auf 11:11 heran.