Handball Handballerinnen entlassen ihre Trainerin

Dritte Liga, Frauen: Fortuna – TSG Mainz-Bretzenheim 20:28 Wie schon im Hinspiel gab es für die Fortuna gegen den Spitzenreiter der Liga nichts zu holen. Stattdessen gehen die Gastgeberinnen mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen als Vorletzter in die Weihnachtspause. Das 1:0 durch Jani Böhme nach 46 Sekunden sollte bereits die letzte Führung für die Fortuna in der Partie sein. Stattdessen zogen die Gäste zügig auf 7:2 davon. Dennoch machten die Gastgeberinnen kein schlechtes Spiel und kämpften sich, nachdem sie ihre Nervösität abgelegt hatten, nochmal auf 9:11 heran. Letztlich musste man die TSG bis zur Halbzeit aber wieder auf 17:12 ziehen lassen. Auch nach dem Seitenwechsel gab die hohe spielerische Qualität des Tabellenführers den Ausschlag, der sich mehrfach auf zehn Treffer Differenz absetzte. Nach der Partie gab Abteilungsleiter Klaus Allnoch bekannt, dass man sich einvernehmlich von der langjährigen Trainerin Ina Mollidor getrennt habe: „Wir gehen freundschaftlich auseinander. Über die vielen Jahre die wir zusammengearbeitet haben, kann ich nichts Negatives sagen. Aber im Kampf um den Klassenerhalt mussten wir einfach einen weiteren neuen Impuls setzen.“



Verbandsliga: SG Langenfeld II – Interaktiv Düsseldorf-Ratingen II 30:28 Nur mit zwei Wechselspielern hielt Interaktiv beim Tabellennachbarn gut dagegen und führte schnell mit 3:0. Danach kamen jedoch auch die Hausherren besser ins Spiel und gingen in der 18. Minute erstmals mit 8:7 in Führung. Mit zunehmender Spieldauer agierte der Düsseldorf-Ratinger Angriff nicht mehr ganz so souverän, so dass sich die SG bis zur Pause auf 16:10 absetzen konnte. Mit frischer Energie kamen die Gäste aus der Kabine und holten Tor um Tor auf. Über 19:19 blieb es bis zum 24:24 ausgeglichen. Als dann erneut die Kräfte und damit auch die Konzentration schwanden, wurde die Fehlerquote im Angriff wieder höher. So setzte sich Langenfeld vorentscheidend auf 30:25 ab.



Verbandsliga: TSV Aufderhöhe – TV Angermund 37:33 Trotz der Niederlage war TVA-Trainer Ralf Knigge nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft: „Im Vergleich zu den vergangenen Wochen war das heute eine deutliche Leistungssteigerung. Hätten wir bereits in der ersten Halbzeit wie in der zweiten Halbzeit gespielt, hätten wir heute gewonnen“. Stattdessen hielten die Gäste beim Tabellensechsten zunächst nur bis zum 2:2 mit und kassierten innerhalb von nur fünf Minuten sieben Gegentreffer, weil Aufderhöhe jeden Angermunder Fehlwurf postwendend bestrafte. Teilweise mit neun Toren hinten, ging es mit 15:22 in die Halbzeit. Mit einer effektiveren Wurfausbeute kämpften sich die Angerländer im zweiten Abschnitt wieder heran, konnten die Partie letztlich aber nicht mehr kippen.



Landesliga: TV Ratingen – SV Wersten 19:17 Mit 3:0 waren die Werstener beim Vorletzten gut in die Partie gekommen, hatten aber bereits zu diesem Zeitpunkt beste Möglichkeiten ausgelassen. Als dann beim SVW auch noch technische Fehler hinzukamen, waren die Ratinger zurück im Spiel und es ging mit einem 9:9-Unentschieden in die Pause. Bis zum 15:15 blieb es weiterhin ein Vergleich auf Augenhöhe. Einen Ratinger Zwischenspurt zum 18:15 konnten die Gäste dann aber nicht mehr kontern, obwohl sie mit einer offenen Manndeckung ins Risiko gingen, da im Angriff weiterhin kein Spieler Normalform erreichte.



Landesliga: SG Unterrath – Turnerschaft Grefrath 33:33 Nach einer schnellen 7:3-Führung der Unterrather sah es nach ungefährdeten zwei Punkten für die SGU aus. Nach einer Auszeit kamen jedoch auch die Gäste besser ins Spiel und verkürzten auf 11:12. Fortan ging es über ein 15:14 zur Halbzeit sehr ausgeglichen weiter, wobei die Gastgeber immer leicht die Nase vorn hatten. Erst neun Minuten vor dem Schlusspfiff gelang den Grefrathern die erste eigene Führung (27:26). Danach blieb es bis zum Ende spannend, da die SGU, wie im gesamten zweiten Durchgang, in der Deckung zu oft einen Schritt zu spät kam.



Landesliga: HSG Velbert/Heiligenhaus – Fortuna 35:30 Gegen den Tabellendritten versäumte es die Fortuna früh für klare Verhältnisse zu Sorgen. So wurde aus einer 3:1-Führung und einem 7:7 bis zur Pause allmählich ein 14:19-Rückstand. Dabei hatten die Gäste phasenweise Probleme mit dem starken Rückraum der Velberter, ließen aber vor allem im Angriff viel zu viele beste Möglichkeiten liegen. Dank einer besseren Chancenverwertung kämpfte sich die Fortuna im zweiten Durchgang mehrmals wieder bis auf einen Treffer heran und sass der HSG bis kurz vor dem Ende (55. Minute 30:31) im Nacken.



Landesliga: Kettwiger SV – HSG Gerresheim (abgesagt: für Kettwig gewertet). Nachdem sich am Samstagvormittag die krankheitsbedingten Absagen häuften, mussten die Gerresheimer Kettwig kampflos die Punkte überlassen, da HSG-Trainer Bernd Kretzer lediglich fünf Feldspieler hätte aufbieten können.