Futsaler triumphieren : Fortuna holt Hallenkrone

Düsseldorf Das Futsal-Team der Fortuna gewinnt im Finale gegen den A-Ligisten DSV 04. In der Gruppenphase hatten die Hallenspezialisten mit Problemen zu kämpfen.

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der Endrunde der Fußball-Hallenkreismeisterschaft ist den Futsalern der Fortuna am Sonntag die Titelverteidigung gelungen. Schauplatz des diesjährigen Turniers war wieder die Halle der Dieter-Forte-Gesamtschule am Kikweg, in der die zwölf teilnehmenden Mannschaften auf dem Parkett und die Zuschauer auf den Rängen für eine gute und stets faire Stimmung sorgten.