Futsal Futsaler erkämpfen ersten Punkt

„Unsere erste Hälfte war herausragend“, meinte Shahin Rassi. Dass sein Team zur Pause dennoch mit 0:2 im Hintertreffen lag, hatte gleich mehrere Gründe. Wieder einmal waren die Mannen um Christian de Groodt viel zu verschwenderisch mit ihren Torchancen umgegangen, was zweifellos aber auch am starken SV-Keeper Aykut Bayar lag. Zudem tappte die Fortuna kurz vor der Halbzeit zweimal in die Parser Pressingfalle. Das erste Opfer war ausgerechnet Neuzugang Ante Danicic, der bei seinem Debüt vor dem 0:1 den Ball verlor (16.). Kurz darauf patzte auch Fortunas Keeper und schon stand es 0:2 (17.).