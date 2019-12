Tischtennis : Futsal vom Feinsten

Der Fortune Ayumu Suzuki im Zweikampf mit dem Bielefelder Serhat Aba. Im Hintergrund: Daniel Rosin. Foto: Anke Hesse

Fortunas Futsaler gehen als Regionalliga-Vierter in die Winterpause und haben die Erwartungen damit voll erfüllt.

Sechs Minuten waren gespielt in der Begegnung gegen die Black Panthers Bielefeld in der Herren Futsalliga West, als Risto Malic zeigen konnte, warum er ein wertvoller Zugang bei den Hallen-Fußballern der Fortuna ist. Spielertrainer Daniel Jagenburg hatte ihn mustergültig vor dem Tor der Bielefelder angespielt, und eine kurze Körpertäuschung des 28-jährigen Spielers aus Bosnien/Herzegowina reichte, um seinen Gegner ins Leere laufen zu lassen. Ein trockener Flachschuss folgte und brachte die Düsseldorfer mit 1:0 in Führung. Ein paar Minuten später düpierte der frühere bosnische Fußballprofi bei seinem zweiten Treffer den Schlussmann der Bielefelder mit einem Schuss durch die Beine. Am Ende der 40-minütigen Spielzeit hatte der im Februar nach Deutschland übergesiedelte Malic so einen erheblichen Anteil am 8:4-Sieg der Fortuna, mit dem sie am letzten Spieltag vor der Winterpause den vierten Rang in der Regionalliga West, der höchsten Spielklasse in Deutschland, verteidigten. Die mit großen Hoffnungen und Zielen in die Saison gestarteten Futsaler aus Flingern liegen damit voll im Soll – auch dank Risto Malic. Einen Platz in der Top fünf und die Verteidigung des Niederrheinpokals hatte sich die Truppe vorgenommen. Platz eins und zwei, die zur Teilnahme an den Play-offs zur Deutschen Meisterschaft berechtigen, sind allerdings außer Reichweite.

Kein Verständnis hat Malic dafür, dass es in Deutschland immer noch keine keine Futsal-Bundesliga gibt. Der DFB hat eine solche Spielklasse erst für die Spielzeit 2020/21 geplant. „In meiner alten Heimat ist Futsal zehn Mal so beliebt wie hier in Deutschland“, sagt der frühere Fußballer des bosnischen Klubs FK Drina HE Visegrad. Malic spielt seit seinem achten Lebensjahr mit Begeisterung Futsal. „Wir haben meistens schon vor dem Schulbeginn um 7 Uhr auf dem Schulhof auf einem kleinen Feld gespielt“, sagt er erinnernd. In Deutschland fristet Futsal, das seinen Ursprung in Südamerika hat, gegenüber dem übermächtigen Fußball ein Mauerblümchen-Dasein. „Futsal – was ist denn das?“ war hier eine selbst von Sportkennern oft gestellte Frage. Das scheint sich so langsam zu ändern. Seit 2015 gibt es eine deutsche Meisterschaft, die die besten Regionalliga-Teams unter sich austragen. Es gibt sogar seit wenigen Jahren eine Futsal-Nationalmannschaft, die aber noch nicht an einer Weltmeisterschaft (letzter Titelträger ist Argentinien, Rekordmeister mit fünf Titeln Brasilien) teilgenommen hat.

Info Trainingszeiten 1. Mannschaft: Montags, Mittwochs 20 – 22 Uhr, Freitags 19 – 21 Uhr (Castello). 2. Mannschaft: Dienstags, Donnerstags 20 – 22.30 Uhr (Castello). Info: f95-futsal.de

In Düsseldorf wird die Hallenfußball-Variante Futsal seit einigen Jahren betrieben und hat mit der Aufnahme unter das Vereinsdach der Fortuna eine der mitgliedsstärksten Futsalvereine Deutschlands geschaffen. Zwei Herrenteams und eine Damenmannschaft der Fortuna gehen in den westdeutschen Spielklassen an den Start. Spielort ist seit dieser Saison das Castello in Reisholz.