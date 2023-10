Fußball BVB eine Nummer zu groß

Es liegt nun schon fast vier Jahre zurück, dass die U19-Fußballer von Borussia Dortmund letztmals ein Ligaspiel in der A-Junioren-Bundesliga verloren haben. In November 2019 war es Fortunas Nachwuchs, dem das Kunststück gelang, der schwarz-gelben Übermacht drei Punkte abzuknüpfen. Am Sonntagvormittag wollte die Fortuna dieses Kunststück wiederholen, scheiterte aber vom Ergebnis her klar. Gegen einen kaltschnäuzigen BVB setzte es eine 0:4-Niederlage. „Das Resultat ist deutlich. Dabei haben wir es aber gar nicht einmal schlecht gemacht. Letztlich verlieren wir durch zwei Strafstöße und zwei Gegentore nach Eckbällen“, so Fortunas Interimstrainer Florian Elsche nach der Partie. Der niederländische Junioren-Nationalspieler Julian Rijkhoff brachte Dortmund per Hand- (7.) und per Foulelfmeter (22.) mit 2:0 in Front. Ronay Arabaci hätte danach ebenfalls per Foulelfmeter verkürzen können, scheiterte aber am gegnerischen Keeper (36.). Stattdessen erhöhte der Ukrainer Danylo Krevsun noch vor der Pause auf 3:0 (45.). Der mit zahlreichen internationalen Toptalenten besetzte BVB blieb auch nach dem Wiederanpfiff insbesondere bei Standards gefährlich. Nach einer schlecht abgewehrten Ecke machte der Isländer Cole Campbell das 4:0 (57.).