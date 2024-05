Saisonauftakt in der GFL Holpriger Start für die Panther

Es war eines dieser typischen American Football-Auftaktspiele. Im Training klappt zwar so gut wie alles schon richtig gut, ein Testspiel gegen einen höherklassigen Gegner wurde gewonnen, aber wenn das alles dann in der ersten Meisterschaftspartie auch auf dem Platz in Punkte umgesetzt werden soll, hapert es doch noch. So wurde der Auftakt der German Football League 2 (GFL2) der Saison 2024 zwischen den Langenfeld Longhorns und dem Panthern eine eher holprige Angelegenheit. Die 7:16 (0:0, 7:0, 0:7, 0:9)-Niederlage der Panther zeugt nicht gerade von einem Angriffsfeuerwerk.