Football : Panther starten in die Restsaison

Panther starten in die Restsaison

Die Düsseldorfer Footballer treffen auf Potsdam.

(mjo) Drei Wochen hatten die Footballer der Panther Zeit, die Worte ihres neuen Cheftrainers Tim Johnson nach der gegen die Dresden Monarchs verlorenen Partie mit Leben zu füllen. Da hatte der Panther-Headcoach um Verständnis für die Leistung seiner Schützlinge bei der zehnten Saison-Niederlage gebeten und gesagt: „Wir ändern im Moment viel, das dauert seine Zeit.“ Jetzt im viertletzten Spiel in dieser Saison gegen die Potsdam Royals (heute 17 Uhr) muss sich zeigen, ob die Änderungen Johnsons fruchten werden.

Die Chancen der Panther, die Relegationsrunde (beginnt am 21./22. September) noch zu vermeiden, sind nur noch theoretischer Art. Nach der Partie gegen Potsdam folgen noch die zwei Spiele gegen die Braunschweig New York Lions und als letztes die Begegnung in Benrath gegen die Cologne Crocodiles. Dass den Düsseldorfern gegen die verlustpunktfrei führenden Norddeutschen eine Überaschung gelingen könnte, erscheint völlig ausgeschlossen.