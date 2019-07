Football : Panther setzen auf den Nachwuchs

(mjo) Nach vierwöchiger Pause beginnt in der höchsten Football-Liga Deutschlands der letzte Abschnitt der regulären Saison. Hinter dem verlustpunktfrei die Tabelle anführenden Braunschweig Lions haben die Hildesheim Invaders, die Dresden Monarchs und die Berlin Rebels die besten Chancen auf das Erreichen der Play-off Runden.

Ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt sind für sie nur von theoretischer Natur. Dafür haben die Düsseldorfer Panther gesorgt, die nach einer Serie von neun Niederlagen abgeschlagen Letzter sind. In seinen Partien ist der Aufsteiger nie in die greifbare Nähe eines Punktgewinns gekommen, wovon auch ein Punkteverhältnis von 138:389 (15:43 pro Spiel im Schnitt) zeugt. Der Vorstand des Traditionsvereins reagierte und stellte Cheftrainer John Leijten mit Beginn der Sommerpause frei. Für ihn übernahm der ehemalige NFL-Profi (Chicago Bears, Oakland Raiders) und bisherige Linebacker-Coach Tim Johnson die sportliche Leitung. „Man spürt im Training ganz deutlich, dass er viel NFL-Erfahrung mitbringt und diese auch weitergeben will“, sagt Panther-Vorstand Michael Wevelsiep.

Die Panther haben am Samstag ab 17 Uhr den Tabellendritten Dresden Monarchs zu Gast. „Wir holen in kürzeren, dafür intensiveren Übungseinheiten Schritt für Schritt auf, was in der ersten Saisonhälfte liegen geblieben ist“, sagt Johnson vor der Partie. Im Hinspiel hatte es gegen die Sachsen eine deutliche 13.49-Niederlage gegeben. Ob es jetzt zu einer Überraschung reicht, erscheint bei allen Anstrengungen seitens der Düsseldorfer ziemlich unrealistisch.