Football : Panther kassieren höchste Niederlage

Düsseldorfs Footballer haben dem Tabellenführer nicht viel entgegenzusetzen.

(mjo) Bis auf eine ganze Menge Tapferkeit, eine paar sehenswerte Aktionen und einige nimmermüde Fans unter den 600 Zuschauern gab es nicht viel, was die Panther in ihrem vorletzten Spiel in der regulären GFL-Saison den Braunschweig New York Lions entgegen halten konnten. Und das war natürlich viel zu wenig, um den bereits als Meister der Bundesligagruppe Nord feststehenden Norddeutschen Paroli bieten zu können. So gab es nur eine Woche nach der 14:70-Abfuhr in Braunschweig im Rückspiel sogar eine noch etwas deutlichere Klatsche für die Düsseldorfer. Am Ende der Partie stand auf der Anzeigetafel im Stadion an der Karl-Hohmann-Strasse in Benrath mit 13:77 (7:21/6:21/0:21/0:14) die höchste Niederlage der Panther in dieser Spielzeit.