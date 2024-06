Zweiter Sieg im dritten Spiel Düsseldorf Panther trotze Wind und gewinnen in Oldenburg

Die Düsseldorf Panther kommen in der German Football League 2 (GFL2) immer besser in Schwung. Am dritten Spieltag setzten sich die von Jaycee Krieg trainierten Footballer bei den Oldenburg Knights mit 21:7 durch. Mit dem zweiten Sieg in Serie nahmen die „Raubkatzen“ zugleich Revanche für die bittere 6:8-Heimniederlage, die sie in der vergangenen Saison vor eigenem Publikum kassiert hatten, und meisterten die erste echte Standortbestimmung der noch jungen Spielzeit.