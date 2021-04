Basketball : Florian Flabb neuer Headcoach der ART Giants

Düsseldorf Die ART Giants haben einen neuen Headcoach: Mit sofortiger Wirkung übernimmt Florian Flabb die Geschicke rund um die ProB-Mannschaft der Düsseldorfer Basketballer. Zuletzt betreute der 28-Jährige das Team bereits als Assistant Coach.

Es ist eine Liebesheirat, denn Flabb gilt als absolute Identifikationsfigur im Verein und überhaupt im Düsseldorfer Basketball. Als Neunjähriger begann er selbst beim ART mit dem Basketballsport, spielte ab 2013 mit den Giants in der 1. Regionalliga. Nach dem Zusammenschluss der Vereine ART und Giants konzentrierte er sich mehr aufs Coaching, erwarb die B-Lizenz und steht nun kurz vor dem Erwerb der A-Lizenz. Er trainierte erfolgreich die JBBL-Mannschaft und das zweite Herrenteam (2. Regionalliga). Zudem assistierte er schon Jonas Jönke in der Pro B und in der abgelaufenen Saison auch Kevin Magdowski. Neben seiner Rolle als Co-Trainer trainierte der gebürtige Düsseldorfer, der hauptamtlich für den Verein arbeitet, zuletzt auch das NBBL-Team. Zudem nimmt Flabb seit 2019 an der Nachwuchstrainerausbildung der Basketball-Bundesliga teil, wofür jedes Jahr nur sechs Plätze vergeben werden. Auch mit der deutschen U20-Nationalmannschaft war er schon als Teambetreuer unterwegs. Somit verfügt Flabb trotz seiner erst 28 Jahre bereits über viel Erfahrung im Profi- und Jugendbereich. „Florian ist ein wahres Basketball-Urgestein in Düsseldorf und absolut basketballverrückt. Er hat in den vergangenen Jahren viel Arbeit in den Verein investiert. Ebenso haben wir viel in ihn als Trainer investiert und wollen ihm nun die Chance und auch die Verantwortung als Headcoach der Pro-B-Mannschaft in die Hände legen. Wir freuen uns sehr, dass mit Flo nun wieder ein echter Düsseldorfer Jung an der Seitenlinie stehen wird und hoffen, dass wir auch in Zukunft so erfolgreich sein werden wie in diesem Jahr“, wünscht sich Tim Uhden, erster Vorsitzender des Vereins.