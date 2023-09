Feldhockey „Eine coole Herausforderung“

Dabei wusste Femke Jovy, die in Köln Sport und Geschichte auf Lehramt studiert, wie hoch die Messlatte beim vierfachen Deutschen Meister liegen würde. Die Fußstapfen, die Nationaltorhüterin Nathalie Kubalski nach ihrem Weggang in die Niederlande hinterlässt, seien „gigantisch“, aber kein Anlass, in Ehrfurcht zu erstarren. „Natürlich ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Es muss ja Gründe geben, dass sich der DHC bei mir gemeldet hat. Und Nathalie ist Nathalie und Femke ist Femke“, weist die 25-Jährige den direkten Vergleich selbstbewusst von sich. Wo ihre Stärken liegen und wo ihre Schwächen, „darüber sollen doch besser andere urteilen“. Dennoch gibt es offensichtlich Parallelen. Kubalski und Jovy zählen nicht zu den Längsten zwischen den Pfosten – was kein Makel sein muss. „Ich bin 1,66 Meter groß. Deshalb setze ich mehr auf meine Schnelligkeit und Beweglichkeit als das womöglich andere Torhüterinnen tun.“ Was Femke Jovy in den bisherigen drei Bundesligapartien unter Beweis stellte. Ähnlich schnell wie Kubalski ist sie auf dem Boden; ein Grund, weshalb der DHC die beiden Penaltyschießen gegen Rot-Weiß Köln und den Berliner HC für sich entschied. Mit der neuen Regelung, dass kein Spiel Remis ausgehen darf, sondern bei Gleichstand durch Shoot-Out entschieden wird, rücken Torhüterinnen und Torhüter stärker als früher in den Fokus.