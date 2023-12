Futsal Felix Magath sieht 3:7-Niederlage der Futsaler

Nach Ansicht von Shain Rassi hätte der Erfolgslauf auch in Regensburg seine Fortsetzung finden können. Der niederländische Coach sah ein „Fifty-Fifty“-Spiel mit Chancen hüben wie drüben. Doch der Unterschied war, dass die südamerkanischen Ballkünstler aus Regensburg ihre Möglichkeiten im Vergleich zu ihren Düsseldorfer Gegenspielern konsequent nutzten. „Es ist schon beeindruckend, wie eiskalt die Brasilianer vor dem Tor sind“, kannte Rassi neidlos an. Allerdings half die Fortuna gerade bei den ersten beiden Gegentoren zum 0:1 (4.) und 1:2 (23.) auch tatkräftig mit, weil sie zu passiv verteidigte. „Das war genau das, was man sich gegen Regensburg nicht erlauben darf“, so Rassi. Vermutlich war es auch den widrigen Bedingungen geschuldet, dass den Flingeranern in wenigen Momenten der Fokus fehlte. Schließlich hatte sich der Fortuna-Tross erst Freitagabend auf den Weg nach Regensburg machen können, wo man gegen zwei Uhr in der Nacht im Hotel eincheckte, um sechs Stunden später schon wieder am Frühstückstisch zu sitzen. Dass der eine oder andere Spieler noch etwas müde war, als die Partie am Nachmittag begann, wollte Shahin Rassi auch nicht verhehlen. „Wir sind halt keine Profis. Und dann ist so eine Auswärtstour schon eine Hypothek. Ich denke, Regensburg hätte die selben Probleme gehabt, wenn das Spiel in Düsseldorf stattgefunden hätte.“