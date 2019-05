Feldhockey : Warmspielen für die Endrunde

DHC-Spielerin Elisa Gräve im Rahmen der Endrunden- Partie gegen den Club an der Alster.

Die Hockey-Damen des DHC haben nur noch eine geringe Chance, die Vorrunde als Tabellenführer zu beenden. Daher will Trainer Nicolai Sussenburger die verbleibenden Partien nutzen, um sich auf die Play-offs vorzubereiten.

Es hätte alles noch schöner sein können. Doch die Damen des Hockey-Bundesligisten DHC haben die alleinige Tabellenführung vor knapp einem Monat hergegeben und befinden sich seitdem in der Rolle des Verfolgers – gemeinsam mit dem punktgleichen Mannheimer HC. Die Nachrichtenlage ist allerdings nicht durchweg getrübt. Im Gegenteil: Die Teilnahme der Linksrheinischen an den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft, die am 18. und 19. Mai in Krefeld stattfinden, ist bereits gesichert.

Bevor es jedoch auf die Entscheidung zugeht, steht am Wochenende der letzte Doppelspieltag der Saison auf dem Programm. Im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) ist der TSV Mannheim zu Gast am Seestern. Das Hinspiel gewannen die Oberkasselerinnen zwar mit 5:0, aber Mannheim kämpft als Tabellenvorletzter noch intensiv gegen den Abstieg und wird sich sicher nicht kampflos geschlagengeben.

Tabelle 1. Damen-Bundesliga 1. ( 1.) UHC Hamburg⇥19 16 0 3 64:27 48 2. ( 2.) Mannheimer HC⇥19 14 3 2 56:18 45 3. ( 3.) Düsseldorfer HC⇥19 14 3 2 49:21 45 4. ( 4.) Club an der Alster⇥19 14 2 3 85:13 44 5. ( 5.) Uhlenhorst Mülh.⇥19 8 2 9 34:41 26 6. ( 6.) Berliner HC⇥19 7 4 8 31:26 25 7. ( 7.) Rot-Weiss Köln⇥19 6 5 8 22:24 23 8. ( 8.) Harvestehude⇥19 5 5 9 36:46 20 9. ( 9.) Münchner SC⇥19 5 3 11 26:51 18 10. (10.) Zehlend. Wespen⇥19 4 2 13 16:73 14 11. (11.) TSV Mannheim⇥19 3 3 13 23:61 12 12. (12.) Bremer HC⇥19 0 4 15 15:56 4

Am Sonntag (12 Uhr) steht dann Nachbar HTC Uhlenhorst Mülheim auf der Matte. Die Mülheimer belegen aktuell den fünften Rang und haben aufgrund eines zu großen Rückstandes keine Chancen mehr auf die Teilnahme an der Endrunde. In der Hinrunde hatte sich der DHC nach hart umkämpften 60 Minuten knapp mit 3:2 gegen den UHTC behaupten können.

Die Rückeroberung der Tabellenspitze wird aber trotz allem kaum mehr möglich sein, denn Spitzenreiter UHC Hamburg hat mit drei Punkten Vorsprung und einem deutlich besseren Torverhältnis zumindest am Samstag gegen Schlusslicht Bremer HC eine bedeutend leichtere Aufgabe zu lösen. Auch der MHC wird sich sicher in den Heimspielen gegen den Berliner HC und die Zehlendorfer Wespen keine Blöße geben.